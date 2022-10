De gemeente Arnhem slaat alarm om de afsluiting van de A50 komend weekend en waarschuwt op sociale media voor extra verkeersdrukte in en rond de stad. De snelweg gaat tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg beurtelings in beide richtingen op slot en doorgaand verkeer wordt omgeleid via onder meer de Pleijroute.

'Hierdoor zal het in en rond Arnhem drukker zijn dan normaal', kondigt de gemeente aan. Om vervolgens iedereen die in de stad zelf wil zijn op te roepen voor dat tripje vooral de auto te laten staan. 'Kom je naar de stad? We raden je aan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of met de fiets te komen'.

De A50 wordt vrijdagavond om 20.00 uur voor asfaltreparaties afgesloten in zuidelijke richting, dus tussen Grijsoord en Valburg. Zaterdag om middernacht moet dat weggedeelte klaar zijn. Dan, of zoveel eerder als mogelijk, volgt de rijbaan in in noordelijke richting, dus tussen Valburg en Grijsoord.

Uiterlijk maandagochtend om 5.00 uur moet de weg weer open zijn. Als het eerder kan, bijvoorbeeld omdat het werk sneller vordert dan vooraf ingeschat, wordt de A50 eerder opengesteld.