Een bewoner van de Wederikstraat in Arnhem-Zuid zag voor de tweede keer in enkele weken tijd hoe zijn auto in de brand stond.

Afgelopen nacht was het rond 3.15 uur raak, meldt een fotocorrespondent. Hoewel de brandweer snel aanwezig was, bleef er van de auto weinig over.

Begin deze maand, 4 oktober, was het ook al raak in deze straat bij dezelfde eigenaar van de auto. Een band klapte door de warmte van het beginnende vuur, hierdoor is de brand toen waarschijnlijk gedoofd.

Over de oorzaak is nog niks bekendgemaakt, mogelijk komt daar later deze vrijdag meer informatie over via de politie.