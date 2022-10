Een 34-jarige man uit Rotterdam die twee weken geleden terechtstond wegens stalking en bedreiging van een vrouw uit Rheden, is daarvan donderdag vrijgesproken door de rechtbank in Arnhem.

De rechtbank vindt dat de politie heeft verzuimd om de herkomst te achterhalen van 266 appberichtjes die de vrouw in een nacht kreeg, met daarin onder meer ook bedreigende taal. Waren die wel door de man verzonden?



Bovendien, als dat al te bewijzen was, had de vrouw in die periode nog een relatie met de man en zijn er vraagtekens te plaatsen bij het feit of het contact wel ongewenst was. De twee zagen elkaar bijvoorbeeld stiekem tijdens een contactverbod.

De aanklager had 4 maanden cel gevraagd voor de 266 berichtjes, maar vrijspraak voor een waslijst aan andere beschuldigingen van de vrouw aan het adres van de man. Dat de twee er een heftige relatie op na hielden, stond eigenlijk niet eens ter discussie.

De man is wel schuldig verklaard aan de belediging van een agent in Rotterdam. Maar nu hij al vier maanden wegens de stalking-verdenking in hechtenis zat, besloot de rechtbank hem daarvoor geen straf meer op te leggen.