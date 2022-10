Het arrestatieteam van de politie heeft woensdagavond een inval gedaan op de kruising van de Amerstraat en de Waalstraat in Arnhem.

De inval in de flat vond rond 20.00 uur plaats. Een verdachte is aangehouden. De 39-jarige man is aangehouden op verdenking van een bedreiging die dinsdagavond zou hebben plaatsgevonden in Wageningen.

Een politiewoordvoerder kon donderdagochtend nog niet meer vertellen over de zaak. Het onderzoek van de politie is nog bezig.