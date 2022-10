De afsluiting van de Doesburgsedijk, een bekende sluiproute tussen Dieren en Doesburg, wordt op de lange baan geschoven. Dat wil althans het bestuur van de gemeente Rheden. Het uitstel heeft onder meer te maken met onzekerheden op het gebied van stikstof.

Over het afsluiten van de Doesburgsedijk in Dieren wordt al gesproken sinds 2013, als onderdeel van het verkeersproject Traverse Dieren. Daarvoor trok de overheid 50 miljoen euro uit. Een deel van dat bedrag was bestemd voor de afsluiting van de Doesburgsedijk.

De sluiproute tussen Dieren is echter nog altijd open. In 2018 ontstond vanuit de bevolking verzet tegen het plan. Voor de Rhedense gemeenteraad was dat aanleiding om onderzoek te laten doen naar de verkeerskundige gevolgen. Die bleken uiteindelijk mee te vallen, maar vervolgens was het wachten op een natuurvergunning van de provincie Gelderland.

De besluitvorming daarover in Arnhem werd in mei 2019 doorkruist door de Raad van State, die met een uitspraak het Nederlandse stikstofbeleid onderuit haalde. En daarmee ook de Rhedense vergunningaanvraag, die daarop was gebaseerd. Het blijkt erg lastig om die vergunning te krijgen, constateren burgemeester en wethouders nu.

Toename van stikstofneerslag op de Veluwe

Daarom stellen B en W de gemeenteraad voor om de afsluiting van de Doesburgsedijk de komende jaren in de ijskast te zetten. De hoop is gevestigd op nationale en provinciale maatregelen die voor meer stikstofruimte gaan zorgen, met 'beter uitzicht op het krijgen van een natuurvergunning' als gevolg. 'Het is zeker niet de bedoeling dat van uitstel ook afstel komt.'

De vergunning is nodig omdat het afsluiten van de Doesburgsedijk in Dieren tot meer verkeer leidt op de Ellecomsedijk in Ellecom. Dat betekent een toename van de stikstofneerslag op de Veluwe, die toch al overbelast is, aldus B en W van Rheden.