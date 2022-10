In een huis aan de Verwoldelaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf is een persoon zondagmorgen vroeg ernstig gewond geraakt. Zeer vermoedelijk is dit gebeurd door een steekpartij.

Een traumahelikopter met een arts landde in de buurt om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is samen met de arts met spoed met de ambulance naar het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in het rijtjeshuis.