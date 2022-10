Het Sprookjesfestival neemt afscheid van haar boegbeeld Prinses Arnerijntje. De blonde prinses wijkt voor een bont gezelschap van prinsen en prinsessen. "Elk kind moet zich in een prins en prinses kunnen herkennen", zegt Sien Wassenaar van de organisatie.

Het Sprookjesfestival wordt komende week voor de veertiende keer in Arnhem en omgeving gehouden. Traditiegetrouw tijdens de herfstvakantie. In de binnenstad, de wijken, maar ook in kastelen zijn allerlei sprookjes te beleven. In het theater, maar ook in bossen en parken.

Er staan niet alleen voorstellingen op het programma, maar ook dans, musical, muziek en workshops. Niet alleen in het centrum, maar ook de Arnhemse wijken, zoals Malburgen en Kronenburg, in Oosterbeek, Doornenburg en zelfs in Nijmegen.

De opening vindt deze zaterdag plaats in de Eusebiuskerk, om 14.22 uur. Bij eerdere edities was Prinses Arnerijntje er om de kinderen welkom te heten. Nu is er een meet & greet met de nieuwe prinsen- en prinsessenclub.

"Het is een festival voor iedereen", verklaart Wassenaar de keuze voor het bonte gezelschap. De organisatie heeft gekozen voor meer diversiteit. "Niet alle kinderen in Arnhem en omgeving hebben blond haar", zegt Wassenaar. "En we willen dat elk kind zich in een prins of prinses kan herkennen."

Al die prinsen en prinsessen - met rood haar, blond, bruin en zwart haar, steil en krullend - zie je komende week terug in de stad.