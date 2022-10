Vijftig illegale bus- en treinreizigers vielen woensdag door de mand tijdens een controle op en bij station Arnhem Centraal. Zij kregen een boete voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs.

De controle van woensdagmiddag en -avond was een gezamenlijke actie van politie, gemeente Arnhem en de vervoersmaatschappijen NS, Arriva, Breng en Keolis. Dit soort controles worden vaker gehouden in bus en trein en in en rond de verschillende stationsgebieden in de stad. Het doel is de aanpak van overlast, reizen zonder geldig vervoersbewijs en zakkenrollen.

Dit keer was de controle in en rond station Arnhem Centraal. Behalve de vijftig boetes voor illegaal reizen waren er bonnen voor roken op het station, het niet tonen van identiteitspapieren en fietsen in de stationshal. Drie personen werden aangehouden.

Een woordvoerder laat weten dat Arnhem Centraal dagelijks zo'n 36.000 in- en uitstappers telt.