Weggebruikers in Arnhem moeten vanaf maandag rekening houden met vertragingen. Dan wordt de Oranjewachtstraat, onderdeel van de Centrumring, afgesloten voor verkeer in verband met betonreparaties aan de John Frostbrug. De maandag erna is de Nelson Mandelabrug aan de beurt.

De Mandelabrug en de Eldenseweg moeten in beide rijrichtingen voorzien worden van nieuw asfalt. Het werk tussen Roermondsplein/Onderlangs op de noordoever en de Batavierenweg in Arnhem-Zuid wordt maandag 31 oktober tot en met dinsdag 2 november vanaf 19.00 uur 's avonds uitgevoerd, tot 6.00 uur de volgende ochtend. Overdag is de weg vrij. Dat geldt niet voor de Oranjewachtstraat. Het viaduct onder de John Frostbrug wordt tijdens de werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag volledig afgesloten. Niet alleen voor gemotoriseerd verkeer, ook voor fietsers. Dat is nodig om slechte plekken in het beton van het viaduct aan te pakken. Daarmee is afgelopen voorjaar al een begin gemaakt. Rijkswaterstaat verwacht sowieso nog de rest van het jaar met het groot onderhoud van de brug bezig te zijn. De bovenkant is klaar, de onderkant nog niet.