De fatale brand in de flatwoning aan het Gildemeestersplein is het gevolg van een tragisch ongeval. Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek. Bij de brand is een van de flatbewoonsters om het leven gekomen.

De politie sloot dinsdag al uit dat het om brandstichting of een misdrijf ging.

De roodwitte linten zijn inmiddels van de galerij verdwenen en een schoonmaakploeg heeft de vloer roetvrij gemaakt. Voor de ruiten van de keuken van de flatwoning zijn spaanplaten getimmerd.

Dinsdagmorgen rond vier uur sloegen de vlammen uit de woning op de tweede etage van de flat in de wijk Presikhaaf. Voor een van de bewoonsters van de woning kwam redding te laat. Zij bezweek later in het ziekenhuis aan haar wonden.

De politie had de overige bewoners van de eerste en tweede etage en enkele woningen op de derde etage vlak boven de brandhaard gewaarschuwd. Zo'n vijftig personen hebben twee uur buiten gestaan alvorens het veilig genoeg was om weer naar huis te kunnen.

Te zeer van slag

De eigenaar van het appartement, die het verhuurt, wil niet reageren op wat er precies is gebeurd in de woning. Hij is te zeer van slag en wil de resultaten van het politieonderzoek afwachten. De forensische opsporingsdienst van de politie heeft tot dinsdag aan het eind van de middag onderzoek gedaan in de woning. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.