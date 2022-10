De gemeente Arnhem wil in acht wijken een kantoor vestigen waar burgers terechtkunnen voor allerlei gemeentelijke diensten. Het stadhuis blijft in de toekomstplannen de centrale uitvalsbasis, maar dat gebouw moet wel worden verduurzaamd en dat vergt 'een forse investering'.

Arnhem huurt nu nog kantoorruimte in het Stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel, waarvan het huurcontract afloop op 1 juli 2025. De gemeente wilde dat gebouw in het verleden afstoten, maar of dat ook daadwerkelijk kan, is de vraag, zegt een woordvoerder. "We zullen eerst een studie moeten doen naar de huisvestingsbehoefte."

In 2020 bleek dat het veel te duur was om het stadhuis zo te verbouwen en uit te breiden dat het leeuwendeel van de ambtenaren dáár zou kunnen intrekken. Twee jaar en een coronapandemie verder zijn er bovendien nieuwe inzichten die invloed hebben op de totale behoefte aan kantoorruimte voor ambtenaren. Thuis werken, of werken op locatie, is bijvoorbeeld veel meer ingeburgerd.

Daarbij heeft de gemeente de ambitie om de afstand met de inwoners te verkleinen. Door middel van acht 'hubs' (kleinere stadskantoren) in evenzoveel wijken in de stad, zou dat kunnen. Behalve gemeentelijke diensten als Werk & Inkomen, Teams Leefomgeving en Sociale Wijkteams zouden daar ook andere organisaties kunnen neerstrijken.

Hoe die operatie uitpakt, is van invloed op het stadhuis als hoofdlocatie, verwacht de gemeente Arnhem. Sowieso moet dat monumentale gebouw uit 1968 worden verduurzaamd en dat vergt een flinke investering. Nu heeft het stadhuis energielabel G. In 2020 werden de kosten al geraamd op tientallen miljoenen.