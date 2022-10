Een brand heeft dinsdagavond de parkeergarage van de Coop aan de Hommelseweg in Arnhem vol rook gezet.

De brand werd rond 21.45 uur ontdekt. Volgens een medewerker brandde het in het fietsenhok. De politie was als eerste ter plaatse en probeerde het vuur te doven, later nam de brandweer het over.



Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de parkeergarage vol rook stond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.