Twee mannen hebben maandagmiddag in Park Presikhaaf in Arnhem een andere man beroofd met machetes. Ze troggelden het slachtoffer onder bedreiging met de grote kapmessen geld en spullen af.

Het slachtoffer, de politie verstrekt over zijn identiteit geen nadere details, werd totaal verrast door de in trainingspakken gehulde overvallers. Ze doken in de buurt van de gebouwen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan de Ruitenberglaan opeens op uit de struiken.

De overvallers, die een zwart masker of een bivakmuts droegen, hebben vervolgens 'flink gedreigd' om hun buit te bemachtigen, zegt een woordvoerder van de politie. Diverse mensen waren getuige van de overval, die maandagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur gebeurde. De twee struikrovers vluchtten na de overval te voet Park Presikhaaf in.

Gezien de brutaliteit van de overval is er de politie veel aan gelegen de twee daders op te sporen. Daarom is via sociale media een oproep gedaan. Iedereen die iets heeft gezien, of mogelijk beelden heeft van het incident, wordt gevraagd zich bij de autoriteiten te melden.

Het slachtoffer bleef bij de overval ongedeerd, aldus de politie.