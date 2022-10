Op de Forelstraat in Arnhem-Zuid heeft in de nacht van maandag op dinsdag een autobrand gewoed. Het is de zevende autobrand sinds begin oktober.

Rond 1.15 uur werd de brand ontdekt. De politie was als eerste ter plaatse en begon met blussen. De klus werd later afgemaakt door de brandweer. De voorklep van de auto moest worden opengemaakt door de brandweer om het vuur helemaal te kunnen blussen.

Het is al de zevende auto die deze maand in het zuiden van Arnhem in brand vliegt. Eerdere branden waren allemaal begonnen door iemand die een aanmaakblokje op het voorwiel had aangestoken.

Of dat bij deze brand ook het geval is, is nog niet bekend. De politie verzoekt mensen die tips hebben over de brand contact op te nemen met de politie.