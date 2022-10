Dichte mist, pechgevallen en ongelukken (misschien ook wel door die mist) zorgen voor files met een enorme lengte op de A50 en A15, dinsdagmorgen.

Om te beginnen gaf het KNMI code geel af voor de dichte mist deze morgen. Het zich was minder dan 200 meter. Mensen die de weg op gingen moesten daarom extra alert zijn en hun rijstijl aanpassen, meldde het weerinstituut.

Toch gebeurde er tussen Arnhem en Oss bij knooppunt Ewijk rond 6.00 uur een ongeluk. De snelweg was daardoor in zuidelijke richting gedeeltelijk dicht. Twee rijstroken waren afgesloten, waardoor het verkeer nog maar één rijstrook over had.

Om 07.00 was de vertraging al een uur, maar de weg was rond die tijd wél alweer vrij. Echter, niet veel later stond er even verderop bij Heteren een kapotte vrachtwagen (in dezelfde rijrichting). Hierdoor was wederom nog maar één rijstrook beschikbaar. Rijkswaterstaat meldde om 7.15 uur zelfs: 'Het regent pechgevallen en ongelukken op de A50 tussen Valburg en Ewijk.'

In zuidelijke richting stonden daardoor vanaf knooppunt Grijsoord meerdere files. Maar ook in noordelijke richting stroopte het verkeer op. Rond 08.45 uur stonden er nog files tussen Ravenstein en Renkum (half uur vertraging) en Heteren en Ravenstein (ook een half uur vertraging).

Ook op de A15 bij Wadenoijen gebeurde een ongeluk. Iedereen die vanuit Nijmegen richting Gorinchem moest, moest over de vluchtstrook rijden. Rond 9.00 uur was de vertraging ruim een uur; het is nog onduidelijk hoelang de afhandeling gaat duren.