Een fietser is vanavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Nijmegen. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een mobiel medisch team per traumaheli kwam ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde even na 21.00 uur op de St. Annastraat. De precieze toedracht is kort na het incident nog niet duidelijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie verricht onderzoek op de plek van het ongeluk, de St. Annastraat is afgesloten voor alle verkeer.