De eerste bewoners van het veelbesproken bouwproject De Kijkers in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost kunnen komende zomer de sleutel in het slot van de voordeur steken. Aan de Immerlooplas verrijzen nu in rap tempo 39 eengezinswoningen. Met de bouw van een toren met 21 huurappartementen is ook al begonnen.

De totstandkoming van de nieuwe woningen ging bepaald niet zonder slag of stoot. Het plan van corporatie Volkshuisvesting Arnhem en Koopmans Bouwgroep werd na een jarenlange voorbereiding in het voorjaar van 2021 afgekeurd door de gemeenteraad. Die zag te weinig groen en wilde veel liever zeven woontorens met 77 appartementen. De raad wilde meer huizen om de woningnood te lenigen, maar het plan voor de torens was eerder al te duur bevonden en afgevallen. Het standpunt van de raad leidde tot onvrede bij Volkshuisvesting en Koopmans, waar ze vreesden voor lange vertraging en miljoenenverliezen, maar ook tot grote onvrede in de buurt. Die haalde 671 handtekeningen op tegen de hoogbouw. Manager Vastgoed Imke Mokveld van Volkshuisvesting Arnhem is blij dat de gemeenteraad uiteindelijk met één stem verschil toch voor het huidige plan koos. "Daardoor konden we tempo maken. Het raadsbesluit was de laatste hobbel." Snelheid is belangrijk, nu alles in rap tempo duurder wordt, legt ze uit. "Iedere maand uitstel betekent op dit moment een prijsverhoging met 1 procent." De 39 koophuizen van De Kijkers zijn inmiddels allemaal verkocht. Huurders kunnen zich naar verwachting melden bij Volkshuisvesting voor de 21 appartementen (alle in de categorie sociale huur) in de woontoren. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem