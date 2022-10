Bij twee autobranden zijn dit weekend evenveel auto's in vlammen opgegaan in Arnhem. Deze maand staat de teller daardoor op zes autobranden in het zuiden van de Gelderse hoofdstad. De locaties en modus operandi wijzen op een pyromaan.

De zes autobranden in het zuiden van Arnhem zijn begonnen door een aanmaakblokje op het voorwiel te leggen en aan te steken.

Vlak voor middernacht was het raak op de Schepen Monetariusstraat. Een buurtbewoner zag de brand en waarschuwde de hulpdiensten. De vlammen sloegen uit de voorkant van een geparkeerde auto.

Even voor 5.00 uur zondagochtend kwam een alarmering vanuit de Delfzijlstraat. Ook daar ging de voorkant van een auto verloren door brand. Bovendien liepen twee voertuigen die naast de brandende auto stonden, ook fikse schade op.

Tweede autobrand in Delfzijlstraat

In oktober hebben nu zes autobranden gewoed in het zuiden van Arnhem. Zaterdagavond 1 oktober begon de eerste autobrand op de Orchislaan. In de nacht van maandag op dinsdag 4 oktober was het weer raak op de Wederikstraat.

De derde brand was ook al de Delfzijlstraat, in de nacht van woensdag op donderdag 6 oktober. In de nacht van donderdag op vrijdag 14 oktober was het raak op de Keurvorstlaan. Bij deze branden zijn ook nog auto's beschadigd die naast het brandende voertuig stonden.