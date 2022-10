De Rabobank opent op 7 november een nieuw kantoor aan de Velperweg 37 in Arnhem. Twee dagen daarvoor sluit de bank twee oude vestigingen. Het gaat om het kantoor aan het Willemsplein 6 in het centrum van Arnhem en aan de mr D.U. Stikkerstraat bij het bedrijventerrein Gelderse Poort in Arnhem-Zuid.

De leiding van de Rabobank presenteert de nieuwe vestiging in het Flexusgebouw aan de Velperweg in marketingtaal als 'het eerste nieuwe 'look & feel' Rabobankkantoor. In het gebouw zit nu ook een vestiging van ABN AMRO. De Rabobank huurt sinds maart op de begane grond 635 vierkante meter kantoorruimte. De vormgeving van het nieuwe kantoor kenmerkt zich door open ruimtes overgoten door licht als 'een plek om samen te komen', aldus een wervend schrijven aan de klanten van directeur Astrid Huitink van de coöperatieve Rabobank Arnhem en Omstreken.



'Het nieuwe kantoor sluit aan bij de wensen en eisen van deze tijd. Het is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid op loopafstand.'