Twee mannen en een vrouw uit Arnhem en omgeving zijn veroordeeld voor een brute woningoverval in Houten. Via een nichtje van het oudere echtpaar dat slachtoffer werd, kwamen ze op het adres.

Maandagavond 18 oktober vorig jaar. De bel van de voordeur aan de Appelgaarde klinkt rond 20.30 uur bij een Houtens echtpaar van boven de 70. Iemand die zich voordoet als bezorger van DHL blijkt voor de deur te staan, met een pakketje voor de buren.

Maar razendsnel blijkt dat het hier niet gaat om een echte bezorger: een vuurwapen wordt getoond en er klinkt 'Wil je dood?', 'Geld! Geld', 'Waar is de kluis?' 'Waar is het geld?' De overvaller in de DHL-jas stormt naar boven en komt later met de kluis in zijn armen en 9000 euro naar beneden.

Hij bijt de bewoners toe: "Zie je wel, ik zei toch dat er een kluis was?!" Dozen sieraden gaan mee naar buiten en een van de overvallers neemt in de huiskamer alle telefoons mee, zodat rap 112 bellen niet snel kan. Hulpeloos laten ze het hevig ontdane echtpaar achter.

"Een brutale woningoverval met geweld, waarbij de aangevers zijn bedreigd met een vuurwapen, of een voorwerp dat daarop leek", oordeelde de rechter. "De slachtoffers hebben doodsangsten uitgestaan, waren bang het niet te overleven."

Nichtje J. (23) van het echtpaar blijkt in het complot te zitten, zij wist ook dat er een kluis moest zijn. En ook H. (21) uit Velp en Arnhemmer T. (20) waren aanwezig die avond. Een vierde meerijder staat later terecht voor zijn rol bij de roof.

Locatieverbod en verplicht melden

Het drietal kreeg een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een extra lange proeftijd van 3 jaar. Ook maakt een contact- en locatieverbod deel uit van de straf, net als verplicht melden bij zorgverlening na de gevangenisstraf.