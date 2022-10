De lijstenmakerij en de winkel in kunstenaarsbenodigdheden van Gerstaecker, Peter van Ginkel, in de Steenstraat in Arnhem zijn permanent gesloten. De stijgende energieprijzen en huren én de aangekondigde verhoging van arbeidskosten zijn het laatste zetje voor de winkels, die het door de coronapandemie toch al zwaar hadden.

Dat zegt een woordvoerder van Gerstaecker. Met de sluiting verliest Arnhem, 'culturele hoofdstad van het oosten' en vestigingsplaats van kunsthogeschool ArtEZ, de laatste winkel in kunstenaarsbenodigdheden. Peter van Ginkel Arts & Graphics nam in 2019 aan de Steenstraat de winkel van Art Supplies Arnhem over en sloot de eigen winkel aan de Nieuwe Kade. Faillissement Het jaar ervoor was die zaak bij het Coberco-terrein in handen gekomen van de Duitse keten Gerstaecker, met meerdere vestigingen in Nederland. De rechtbank heeft vorige week het faillissement uitgesproken over Peter van Ginkel Arts & Graphics. Dat faillissement aanvragen, was 'een moeilijke beslissing', aldus de woordvoerder. De winkels van Gerstaecker in Den Haag, Rotterdam en Utrecht blijven open. Dat geldt ook voor de webshop van de keten. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem