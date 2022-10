In een woning in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost is een hennepkwekerij opgerold. Het huis was niet bewoond, maar iedere kamer werd gebruikt voor 'bedrijfsmatige hennepteelt'. De wietplanten, zo'n 400 in totaal, stonden tot in de keuken en de badkamer.

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch heeft de woning donderdagmiddag gesloten. Het ergert hem dat huizen aan de woningmarkt worden onttrokken ten behoeve van de drugsteelt. "Wij hebben woningen nodig, geen hennepkwekerijen", stelt hij. Behalve wietplanten werden bij de inval in het huis aan de Engelwortelstraat ook spullen gevonden die worden gebruikt voor hennepteelt. Uit de ontdekking van resten van hennepplanten leidt de politie af dat er al een eerdere oogst van wiet is geweest in de woning. Met de meterkast was geknoeid, met ernstig brandgevaar als gevolg.



De autoriteiten kwamen de wietkwekerij op het spoor door meldingen van attente buurtbewoners. Die krijgen van Marcouch complimenten: "De blik van de oplettende Arnhemmer is onmisbaar." Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem