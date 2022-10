Wie in het parkje aan het Velperplein loopt, waant zich even in het voorjaar. Een zonnetje beschijnt een bed van lilakleurige krokussen. En dat in oktober. De leek zonder groene vingers zal zich afvragen of dit een resultaat is van klimaatverandering.

Niets is minder waar. De bloemetjes in het gras naast de afrit naar de Musisgarage zijn de zogeheten herfstkrokussen, aldus bioloog Gerrit Jansen. In plaats van een voorjaarsbode kondigt deze minder bekende krokus juist het najaar aan. Heel bekend is de herfstkrokus in Nederland niet. Toch stammen sommige soorten al uit de oudheid. Van oorsprong komen de herfstkrokussen uit Zuidwest-Azië. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem