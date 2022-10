Arnhem zal vanaf volgend jaar het nieuw jaar inluiden met één grote vuurwerkshow voor alle inwoners. Consumentenvuurwerk is vanaf dat moment verboden.

Dat heeft de gemeente Arnhem besloten. "We willen in Arnhem Oud en Nieuw op een feestelijke manier vieren. Met een professionele vuurwerkshow die toegankelijk is voor alle Arnhemmers. We stoppen met massaal afgestoken consumentenvuurwerk. Dat veroorzaakt te veel overlast", aldus wethouder Marco van der Wel van natuur, milieu en zorg.

Volgens de wethouder heeft het afsteekverbod in de coronajaren bewezen dat Arnhemmers een prima feest kunnen vieren zonder massaal vuurwerk in de straten en op de pleinen. Het is bovendien beter voor het milieu.

Recent onderzoek zou hebben uitgewezen dat een meerderheid van de Arnhemmers achter een vuurwerkverbod zou staan in combinatie met een professionele show.