Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem koopt voortaan als het even kan geen nieuwe meubels meer voor de kantoren en de ontvangstruimten. Het laat alles wat het al in huis heeft opknappen en als dat niet kan, worden tweedehandsjes gezocht. Medisch meubilair, zoals bedden, maakt geen deel uit van het plan.

'Daarmee is Rijnstate het eerste ziekenhuis in Nederland dat verduurzaming en energiebesparing zover doorvoert in haar inkoopbeleid van meubilair', meldt het hospitaal. Rijnstate denkt ook nog eens zeker 10 procent aan kosten voor meubels te besparen, maar het nastreven van duurzaamheid is de grote reden tot de stap.

Het ziekenhuis, dat ook is gevestigd in Zevenaar en Velp, en in Elst een nieuw pand bouwt, heeft voor drie jaar afspraken gemaakt met het bedrijf Human Office in Terborg. Dat gaat meubels opknappen en opnieuw stofferen en zorgt voor hergebruik van losse onderdelen. Zo hoeven geen bomen te sneuvelen en spullen in het buitenland meer te worden besteld, zegt Rijnstate. Human Office vervoert ook nog eens elektrisch.

Rijnstate laat het hier niet bij, laat voorzitter van de raad van bestuur Wim van Harten weten. "Waar het kan, zullen we zeker verder gaan kijken naar het hergebruik van goederen binnen ons ziekenhuis. Vanuit onze zorg voor mensen en een gezonde maatschappij willen we bijdragen aan een betere leefomgeving. Door onze meubels een nieuw leven te geven, dragen we daaraan van harte bij."

Het initiatief van het Arnhemse ziekenhuis levert complimenten op van Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. "We werken in Nederland toe naar een circulaire economie en Rijnstate laat goed zien hoe we dit samen kunnen doen: door minder verspilling en hergebruik waar het kan", zegt zij. "Ik hoop dat veel ziekenhuizen in Nederland dit goede voorbeeld zullen volgen."