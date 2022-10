Phillip Cocu krijgt hulp bij Vitesse. Om te overleven in de eredivisie wordt clubman Theo Janssen als assistent-trainer aan de technische staf toegevoegd. Hij start per direct met zijn werkzaamheden in Arnhem.

Janssen (41) is een bekende voetbalanalist op tv. Als prof speelde de Arnhemmer twaalf seizoenen voor Vitesse. Verder kwam de spelbepaler ook nog uit voor Genk, FC Twente en Ajax. Met Twente en Ajax werd hij kampioen van Nederland. In 2011 werd Janssen ook verkozen tot voetballer van het jaar. De linkspoot haalde tevens Oranje. Hij kwam tot vijf interlands.

Bij Vitesse wordt Janssen na Chris van der Weerden de tweede assistent, die zich bij de staf van de nieuwe hoofdtrainer Cocu voegt. Cocu is twee weken geleden in Arnhem begonnen, na het vertrek van Thomas Letsch naar VfL Bochum.

Janssen krijgt bij de hoofdmacht van Vitesse als speciale taken de individuele begeleiding van spelers. Daarbij verzorgt hij analyses bij de wedstrijden van de club.

Janssen combineert zijn werkzaamheden bij Cocu's team met zijn trainerschap in de opleiding. De Arnhemmer heeft in de jeugd het elftal Onder zestien jaar onder zijn hoede, een bijzonder getalenteerde lichting bij de eredivisionist.

Janssen behoudt ook zijn taken als talentencoach.

Janssen wordt assistent onder zware omstandigheden. Bij Vitesse is dit seizoen alles gericht op handhaving. De Arnhemse club staat na een mislukte competitiestart op plek 16 in de eredivisie.

"Theo beschikt over de benodigde competenties en heeft geel-zwart bloed", stelt technisch directeur Benjamin Schmedes over de aanstelling van de clubman. "Zijn betrokkenheid past ook in het streven om de hoofdmacht en de opleiding dicht bij elkaar te brengen. Theo vormt met onder meer Nicky Hofs, coach van Onder 21, een brug binnen de club."

Janssen start vol energie aan de klus onder hoofdcoach Cocu. "Ik ga er alles aan doen", zegt hij. "Dit is een mooie stap in mijn ontwikkeling als trainer. Ik ben hier best trots op. Ik hoop dat we, met de steun van de supporters, de weg omhoog kunnen vinden op de ranglijst."