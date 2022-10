Er heeft maandag brand gewoed in parkeergarage Musis aan de Velperbinnensingel in Arnhem.

De brandweer kwam met veel materieel ter plaatse, omdat het om een brand in een parkeergarage in het centrum ging.

Brandweermensen ontdekten dat er tussen de vijfde en de zesde etage afval in brand stond. Ook stond er veel rook in de garage.



De brandweer heeft het vuur geblust. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is.