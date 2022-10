Een man uit Arnhem liep afgelopen week tegen de lamp toen hij met een bus vol illegaal vuurwerk werd aangehouden in Zevenaar.

De marechaussee controleerde bus met Duits kenteken toen de agenten zagen dat hij 'wat zwaar beladen was'. De man verklaarde dat hij vanuit Emmerich onderweg was naar huis. In het laadruim van zijn bus lag zo'n 550 kilo illegaal vuurwerk.

Ook bij een huiszoeking van de 42-jarige Arnhemmer vond de politie nog een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk.

Het vuurwerk is in beslag genomen en de man is aangehouden.