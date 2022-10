Hebben polarisatie, radicalisering en extremisme effect op de democratische rechtsorde van Nederland? Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch gaat in 2023 met een speciale commissie op zoek naar het antwoord op deze vraag.

De samenleving verhardt. De onvrede in het land is groot en de tegenstellingen lijken niet te overbruggen. Bovendien gaan politici rollebollend over straat. Het vertrouwen in de overheid lijkt nog nooit zo klein.



Maar wat betekent het als de democratische rechtsorde onder druk wordt gezet? Dat gaat de 'Adviescommissie Versterken weerbaarheid democratische rechtsorde' onder leiding van Marcouch onderzoeken.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is sprake van een afname van het vertrouwen. In het rapport De Atlas van Nederland stelt het SCP dat het belangrijk is beter te begrijpen wat er nodig is om extremisme, radicalisering en polarisatie in Nederland te laten afnemen. Voor Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was dit rapport aanleiding een motie in te dienen en het kabinet te vragen onderzoek te doen.

De adviescommissie van Marcouch heeft een jaar nodig om te kijken naar de polarisatie, afname van vertrouwen in de politiek, radicalisering, maar ook het versterken van de democratische rechtsstaat. Ook buigt de commissie zich over de vraag welke rol internet en sociale media hierbij spelen. De commissie van Marcouch moet ook nadrukkelijk de samenleving betrekken bij het onderzoek, omdat het vraagstuk zich juist daar afspeelt.



Marcouch biedt op 1 oktober 2023 de eindrapportage aan bij de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid én Justitie en Veiligheid.