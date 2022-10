Vitesse is 'ongelukkig' met de competitieplanning van de KNVB. De Arnhemse club speelt tot aan het WK voornamelijk avondwedstrijden, waarbij confrontaties met het aanvangstijdstip van 21.00 uur. Voor het uitduel met Ajax dreigt een boycot van supporters van de Gelderse eredivisionist.

Vitesse toont begrip voor het verzetten van het duel met Ajax. Die wedstrijd is vanwege de Europese belangen van de Amsterdamse club verplaatst van zaterdag 29 oktober (18.45 uur) naar woensdag 9 november (20.00 uur). Daarover zijn in het betaalde voetbal afspraken gemaakt en die steunt de club uit Arnhem.

Maar de totale programmering stuit op verzet. 'Wie naar het programma van Vitesse in de eerste seizoenshelft kijkt, constateert dat het aantal late avondwedstrijden opmerkelijk hoog ligt', stelt de club.

Naar het WK in Qatar speelt Vitesse vijf keer laat. Dat zijn drie wedstrijden (waarvan twee op zondag) met het aanvangstijdstip van 20.00 uur en twee competitieduels beginnen om 21.00 uur.

Vitesse stelt dat voetbal 'voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat is in de eerste seizoenshelft te vaak onmogelijk gebleken, met name voor gezinnen met jonge kinderen.'

Vitesse heeft bij de KNVB 'ongenoegen geuit'. De club stelt ondanks afspraken 'onevenredig te worden benadeeld'. Vanuit Zeist is geen oplossing geboden.

Vitesse speelt zondagavond de eerste avondwedstrijd in de reeks tot het WK. De Arnhemse club trapt om 20.00 uur af tegen Fortuna Sittard.