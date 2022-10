Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch heeft donderdagmiddag Menno Loos benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Arnhemmer kreeg die koninklijke onderscheiding voor de inspanningen die hij verrichte voor de Nieuwe Donorwet.

Loos, in Arnhem ook bekend van de vier jaar dat hij namens de VVD in de gemeenteraad zat, stond in 2007 aan de wieg van het burgerinitiatief dat in 2020, dertien jaar later, uiteindelijk zou leiden tot de Nieuwe Donorwet.



Sindsdien is het aantal donoren in Nederland gegroeid van drie miljoen naar acht miljoen, hield burgemeester Marcouch zijn gehoor in Musis voor.

De Nieuwe Donorwet, die leidde tot kortere wachtlijsten, kwam er niet zonder slag of stoot. Loos' initiatief liep dood op procedures, maar Kamerlid Pia Dijkstra (D66) bracht de wetswijziging uiteindelijk over de streep.

Marcouch roemde het doorzettingsvermogen van de Arnhemmer in al die jaren dat hij zich voor de donorwet heeft ingezet.

Donorregister

De Nieuwe Donorwet legt vast dat iedereen vanaf achttien jaar in het Donorregister komt te staan. Wie geen donor wil zijn, moet dat zelf aangeven.