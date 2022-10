Ze hebben het applaus misschien wel kunnen horen, de bewoners van de Turfstraat. Op de Arnhemse Nacht van de Architectuur in de Eusebiuskerk werden donderdagavond twee projecten in de straat onderscheiden met de Heuvelinkprijs. De jury verkoos het woongebouw op de hoek Turfstraat-Nieuwstraat, het publiek had een voorkeur voor Turfstraat 27.

De prijzen werden zo letterlijk op een steenworp afstand van de winnaars uitgereikt. Die kans was vooraf al groot. Van de zeven Arnhemse nieuwbouwprojecten uit de jaren 2020 en 2012 die de jury kandideerde voor de Heuvelinkprijs 2022, staan er maar liefst drie in de zuidelijke binnenstad. Ook appartementencomplex Transzoom aan de Trans was genomineerd.

De jury van de prijs, georganiseerd door het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA), had drie favorieten. Behalve het complex aan de Turfstraat, dat uitkijkt over het Audrey Hepburnplein, waren dat het Bosgebouw op Landgoed Klingelbeek en Elderburen aan de Leidenweg, allemaal 'om uiteenlopende redenen uitzonderlijk', aldus de juryleden. Uiteindelijk won de Turfstraat, ontworpen door LEVS Architecten in opdracht van Stadswaarde.

Zoals altijd was het een lastige afweging, meldt het juryrapport. 'Het Bosgebouw is hoogstaande architectuur in een zorgvuldig ontworpen context, Elderburen staat voor maatschappelijke waarde en sociale structuren, de Turfstraat scoort op beide aspecten - zowel individueel en collectief alsook op kwaliteit. Het gebouw geeft niet alleen nieuw elan aan een cruciale plek in het hart van Arnhem: het is een monument voor de Wederopbouw.'

Het publiek liet zich weinig gelegen liggen aan de zorgvuldige afwegingen van de vakjury - inmiddels traditie bij de Heuvelinkprijs. De jurywinnaar eindigde met 2 procent van de stemmen stijf onderaan in de populariteitspoll. Het kantoor van Hoogwegt aan de Amsterdamseweg en Elderburen waren in een nek-aan-nekrace verwikkeld met de woning aan de Turfstraat 27, in particuliere opdracht ontworpen door JCR Architecten uit Arnhem. Die won uiteindelijk met 22 procent van de stemmen.