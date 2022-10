De woningmarkt in Arnhem en omgeving slaat om. Voor het eerst sinds tijden is de gemiddelde woningprijs gedaald, blijkt uit de jongste cijfers van makelaarsvereniging NVM. De tijd van snel beslissen en fors overbieden is voorbij. "Er wordt weer onderhandeld over de prijs", zegt Rob Kranen, voorzitter van de NVM in Arnhem omgeving.

Nooit eerder daalde de huizenprijs in drie maanden tijd zo snel. De gemiddelde huizenprijs in Arnhem is nu 365.000 euro. Dat is bijna 5 procent lager dan een kwartaal geleden. "Maar nog steeds iets hoger, als je de gemiddelde huizenprijs vergelijkt met een jaar geleden", zegt Kranen.

De Arnhemse makelaar ziet wel grote verschillen in de huizenmarkt in Arnhem en omgeving. "Nieuwe woningen met energielabel A lopen heel goed. Nu de energietarieven zo hoog zijn, spelen de maandelijkse kosten voor gas en licht een grote rol bij de keuze voor een huis."

Dat heeft tot gevolg dat relatief nieuwe huizen in Schuytgraaf populair zijn. "De woningen in die wijk zijn dan ook goed gebouwd, ze hebben stadsverwarming, zonnepanelen en energielabel A. De vraag naar huizen in wijken als De Laar en Rijkerswoerd daarentegen neemt af."

Volgens Kranen zouden veel mensen als ze het voor het kiezen hebben, het liefst in een opgeknapte jaren dertigwoning wonen. "En dan bij voorkeur in Arnhem-Noord, Velp of Oosterbeek. Huizen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn nu eenmaal minder populair. Dat geldt ook voor plekken verder van de stad vandaan. En daarom zie je de prijzen van oudere naoorlogse woningen nu harder dalen dan nieuwe huizen of opgeknapte jaren dertig woningen. En daalt een huis in Velp minder hard in prijs dan in bijvoorbeeld het dorp Rheden."

Maar de gekte is volgens hem wel echt uit de markt. "Die enorme prijsstijgingen die we de afgelopen jaren hadden, moesten een keer stoppen", zegt de Arnhemse makelaar. "Al is er nog steeds weinig aanbod. De krapte op de woningmarkt is nog niet voorbij. Dat is alleen op te lossen door fors meer nieuwe woningen te bouwen."

Als belangrijkste oorzaak voor de daling van de huizenprijzen wijst Kranen naar de gestegen rente. "Daardoor kunnen vooral starters minder uitgeven aan een huis. Zij zijn duurder uit." Maar ook de inflatie en hoge energiekosten spelen een rol. "Er spelen veel factoren mee", zegt de Arnhemse makelaar.

Dat de gekte voorbij is, heeft tot gevolg dat er steeds minder wordt overboden. "Eerder zetten we huizen bewust laag in de markt, omdat er overboden werd. Nu vragen we een reële prijs en wordt er weer onderhandeld. Eigenlijk wordt de huizenmarkt weer een beetje normaal."