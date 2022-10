Op de Delfzijlstraat in Arnhem heeft in de nacht van woensdag op donderdag een autobrand gewoed. Het is al de derde in een week tijd in Arnhem-Zuid.

Rond 1.45 uur werd de brandweer gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse bleek dat de voorkant van het voertuig in lichterlaaie stond. Het vuur is snel geblust, maar de auto raakte total loss. Eerder deze week was het al raak op de Orchislaan en de Wederikstraat. In alle drie de gevallen wordt er uitgegaan van brandstichting. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem