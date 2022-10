Middelbare scholen in Arnhem en omgeving houden maanden eerder dan gebruikelijk al hun open dagen. Zo moet dit keer worden voorkomen dat leerlingen van groep 8 vanwege corona een nieuwe school kiezen zonder die ooit van binnen te hebben gezien.

Het is even wennen voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Normaal gesproken vallen vrijwel alle open dagen voor de middelbare scholen niet in oktober, maar in januari en februari.

"Maar we weten nu uit ervaring dat de coronapandemie dan op zijn grootst is", zegt een woordvoerder van Quadraam, een scholengroep waar veertien scholen uit Arnhem, de Betuwe en de Liemers onder vallen.

Alle scholen voor voortgezet onderwijs uit Arnhem en omgeving, ze werken hierin samen, willen tegengaan dat open dagen moeten worden afgelast. En ze kinderen dus niet kunnen verwelkomen in hun gebouwen. "We willen voorkomen dat kinderen een school moeten kiezen die ze alleen op hun computerscherm tijdens een digitale open dag hebben gezien."

Want dat is wat vorig jaar veel gebeurde. "Toen hebben leerlingen van groep 8 een nieuwe school moeten uitzoeken, terwijl ze die vaak niet eens van binnen hebben gezien", zegt de woordvoerder van Quadraam.

Al hebben veel scholen richting het eind van het schooljaar nog wel open dagen gehouden voor alleen kinderen of minilessen gegeven, zodat de basisschoolleerlingen nog wat sfeer konden proeven. Maar hun ouders niet. "En dat was niet ideaal", stelt de woordvoerder.

Omdat de middelbare scholen basisschoolleerlingen en hun ouders dit jaar wél graag welkom willen heten in hun gebouwen, vervroegen de meeste scholen nu hun voorlichtingsactiviteiten.

Zo opent het Over Betuwe College in Bemmel deze woensdag al de deuren. Leerpark Arnhem houdt op dinsdag 11 oktober een informatiebijeenkomst. Zaterdag 15 oktober is het open huis bij het Olympus College in Arnhem-Zuid.

Wanneer de open dagen precies zijn, is te zien op de gezamenlijke website van middelbare scholen in Arnhem en omgeving, Kiesjenieuweschool.nl. Daarop staat de zogenoemde Kennismakingsagenda waarop alle voorlichtingsbijeenkomsten staan. Van minilessen tot grote open dagen.

Zo goed als alle scholen in de regio bieden voor de kerstvakantie een mogelijkheid binnen te kijken. "Vóór het moment waarop de afgelopen twee jaar de lockdown begon en de scholen hun deuren moesten sluiten", verklaart de woordvoerder van Quadraam.

Dat neemt overigens niet weg dat er in januari en februari, nadat de leerlingen van groep 8 een definitief advies voor het voortgezet onderwijs krijgen, nog volop mogelijkheden zijn om scholen te bezoeken. Mits er geen lockdown komt.