Museum Arnhem heeft de Nationale Staalprijs 2022 in de wacht gesleept. De nieuwe zwevende vleugel van het Arnhemse kunstmuseum aan de Utrechtseweg is onderscheiden in de categorie 'Utiliteitsbouw'. 'We zijn uiteraard supertrots', is de reactie van de museumstaf.

De award is met name toegekend voor de nieuwe zwevende vleugel van het museum, een 'tour de force', volgens de jury van de Nationale Staalprijs: 'Het eindresultaat oogt zo licht dat je de immense constructieve kracht eronder niet beseft.' Zelden is de 'dienende rol van staal', hoewel onzichtbaar, zo duidelijk, aldus de juryleden. De Nationale Staalprijs wordt sinds 1971 eens in de twee jaar uitgereikt aan nationale en internationale projecten die geheel of gedeeltelijk in staal zijn uitgevoerd. Afgezien van de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal zijn er vijf categorieën. Museum Arnhem was dus het beste in de categorie 'Utiliteitsbouw', waarvoor ook Kantoor Schiehaven in Rotterdam en Rechtbank Amsterdam waren genomineerd. De Nationale Staalprijs ging al eerder naar Arnhem. Eerder werden bijvoorbeeld de perronkappen van station Arnhem Centraal en het dak van het Gelders Huis onderscheiden.