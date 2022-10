De televisiebeelden bij Opsporing Verzocht van de brand in de meubelzaak aan de Boulevard Heuvelink hebben vooralsnog zes tips opgeleverd. Dat laat de politie desgevraagd weten.

De brand die rond 4.00 uur in de morgen van de 15e april werd aangestoken heeft zo'n vernietigende kracht dat van de winkel, de loods erachter en een groot aantal geparkeerde auto's weinig overbleef.



Als door een wonder bleven de bewoners van de appartementen boven de meubelzaak ongedeerd. Dat is vooral te danken aan het kordate optreden van een buurtbewoner en het feit dat de brandweerkazerne om de hoek zit.

Op de beelden van Opsporing Verzocht is duidelijk te zien dat twee mannen naar de meubelzaak lopen. Met een grote voorhamer slaat één van de mannen een etalageruit aan diggelen. Vervolgens stappen ze door de kapotte ruit naar binnen.



Vanuit een camera in de winkel is te zien dat de mannen brandbare vloeistof in de winkel spuiten. Eenmaal weer buiten steekt één van de verdachten de vloeistof aan.



Een enorme steekvlam volgt. Het lijkt erop dat de steekvlam de man met de aansteker ook verrast. Mogelijk heeft hij brandwonden opgelopen, aldus de politie.

Vlucht via Rietgrachtstraat

De twee stappen in een grijze personenauto, mogelijk een Opel Corsa, en vluchten via de Rietgrachtstraat en de Singelstraat richting het Velperplein. Op beelden is de vluchtauto voor het laatst te zien ter hoogte van de MediaMarkt. Van de Nederlandse kentekenplaat is alleen bekend dat in het midden de letter 'X' staat.



Op de vraag van de politie wie er informatie hebben in ieder geval zes mensen meteen gereageerd. Mogelijk dat er nog tips via andere kanalen bij de politie binnenkomen.