Aan de Van Hogendorpstraat in Dieren heeft maandag aan het einde van de middag een buitenbrand gewoed. Een bewoner was bezig om in de tuin afvalhout op te stoken. Dat vuur werd snel veel te groot.

Rond 17.30 uur besloot de bewoner de brandweer te bellen. Want het brandje dat hij in de tuin stookte met een stapel afvalhout, groeide snel uit tot een serieuze brand. Aanvankelijk probeerde de bewoner zelf nog het vuur in te dammen. Dat lukte niet. Daarom schakelde de man alsnog de brandweer in. Ook kwam de politie ter assistentie richting Van Hogendorpstraat. De brandweer bluste het vuur waarna het gevaar geweken was. De kans bestaat dat de bewoner een bekeuring krijgt vanwege de brand. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem