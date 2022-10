Een auto in Arnhem-Zuid heeft in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestaan. Het voertuig stond geparkeerd aan de Wederikstraat in de wijk Malburgen.

De auto heeft vlam gevat aan de achterzijde. De politie doet nog onderzoek, maar vermoedt dat er sprake is van brandstichting.



Doordat de autoband aan de achterzijde was geklapt door de hitte, is het vuur waarschijnlijk uitgegaan. Buurtbewoners die de klap even voor 3.00 uur 's nachts hoorden, hebben de hulpdiensten gebeld. De afgelopen dagen waren er meerdere autobranden in Arnhem-Zuid. Zaterdagavond ging een auto in vlammen op aan de Orchislaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een autobrand aan de Pettenstraat.