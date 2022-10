In een appartementencomplex aan de Gelderse Rooslaan in de Arnhemse wijk Malburgen-West is zaterdagavond brand ontstaan in het trappenhuis. De brandweer kon de brand kort na middernacht blussen, niemand raakte gewond.

Wel was er veel rookontwikkeling in het gebouw, als gevolg waarvan bewoners van het complex tijdelijk hun appartementen uit moesten. In de loop van zondagnacht konden zij weer terug naar binnen.

Het is volgens de brandweer nog onduidelijk hoe de brand in het trappenhuis heeft kunnen ontstaan. Het is de tweede keer in twee weken tijd dat de brandweer moest uitrukken naar het complex in Arnhem-Zuid.



Twee weken geleden was er ook al een brand in het trappenhuis, ook toen moesten bewoners vanwege de rookontwikkeling tijdelijk hun appartementen verlaten.