Voor de zoveelste keer is het zaterdagmiddag misgegaan in de Willemstunnel in Arnhem. Een auto is daar over de kop geslagen bij een eenzijdig ongeval.

Het voertuig belandde net buiten de tunnel op zijn dak. De automobilist bleef ongedeerd. Hij kon zelfstandig het voertuig verlaten. De auto liep forse schade op. Het ongeval zorgt voor flinke vertragingen in de binnenstad. Al vaker voorgekomen De afgelopen jaren ging het regelmatig mis in de tunnel die in de volksmond ook wel de 'brokkentunnel' wordt genoemd. De gemeente kwam met veiligheidsmaatregelen. Zo werden er in 2020 stickers boven de tunnel geplakt om automobilisten te waarschuwen voor de bocht naar links. Vorig jaar zomer is de tunnelwand in een lichtere kleur geverfd in de hoop het aantal ongevallen te laten afnemen. Ook kwam er een nieuw lichtplan. Rustig sinds augustus 2021 Vanaf eind augustus 2021 leek het de goede kant op te gaan. Lange tijd bleven ongevallen op de beruchte plek uit.



In juli van dit jaar werd die rust verstoord. Toen vond er voor de tunnel een ongeval plaats met drie auto's. De auto die zaterdagmiddag over de kop sloeg, kan aan het rijtje van ongelukken worden toegevoegd.