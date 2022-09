Tijdens een grote verkeerscontrole in Wolfheze ter hoogte van snelweg A12 heeft de politie vijf mannen aangehouden. Drie van hen waren in het bezit van drugs.

Ruim vijftig agenten van lokale politieteams en het Team Verkeer hielden donderdag de hele avond een grote verkeerscontrole. Ook de douane was hierbij betrokken. Afgezien van de vijf aanhoudingen deelde de politie 55 bekeuringen uit.

De politie hield een twintigjarige man uit Ewijk aan omdat hij harddrugs bij zich had. Ook in de auto van een 28-jarige man zonder woonplaats en een 35-jarige man uit Uden trof de politie verdovende middelen aan. In totaal ging het om ruim 70 pillen, 11 zakjes vermoedelijke harddrugs en 19 zakjes softdrugs. Daarnaast hadden zijn 2.000 euro aan contact geld bij zich.

Gestolen goederen in de auto

In de auto van een achttienjarige inwoner van Veenendaal lagen gestolen goederen. Hij is gearresteerd vanwege heling. De vijfde man die de politie aanhield was een 35-jarige man uit Georgië. Hij had een vals identiteitsdocument bij zich.

De politie trof verder inbrekerswerktuig in auto's aan en nam een busje pepperspray in beslag. Bovendien bleek een man uit de Verenigde Arabische Emiraten nog een forse boete te hebben openstaan. Deze werd ter plekke geïnd.