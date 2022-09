Arnhem wil af van de luchtvervuiling die brommers en snorfietsen met verbrandingsmotor veroorzaken. Wie zijn tweewieler met brandstofmotor laat slopen en een elektrische vervanger koopt, kan 800 euro van de gemeente krijgen.

De nieuwe regeling is opgesplitst in twee delen. Voor de sloop wordt 400 euro uitgekeerd en voor de aanschaf van een brommer, snorfiets of fiets met elektrische aandrijving kan nog eens 400 euro worden geïncasseerd. De subsidie, waarvoor 340.000 euro beschikbaar is, geldt ook voor bedrijven, met bijvoorbeeld bezorgscooters.

Om de luchtvervuiling te verminderen, ziet het Arnhemse college het liefst dat tweewielers met een verbrandingsmotor worden verruild voor een elektrische tweewieler. Maar het is ook mogelijk om met de slooppremie (die geldt voor voertuigen van voor 2011) een nieuwe benzinescooter te kopen, omdat dan toch 'enige winst wordt bereikt'.

Met het beschikbare budget kunnen 425 scooters worden vervangen door een elektrisch exemplaar. Leidt de regeling ertoe dat er 350 oude tweewielers met een tweetakt- of viertaktmotor van de weg worden gehaald, dan scheelt dat 360 kilo aan fijnstofuitstoot per jaar, rekent de gemeente Arnhem voor.

De sloopsubsidie is geen primeur voor de stad. Ook in 2013 probeerde Arnhem scooterrijders met een subsidie (van toen 750 euro) over te laten stappen naar een 'stekkerscooter'. De animo hield destijds niet over. Toen de subsidie na anderhalf jaar werd afgeschaft, hadden er veertig mensen gebruik van gemaakt. De regeling werd bestempeld als 'mislukt'.