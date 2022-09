De provincie Gelderland begint vandaag in Arnhem met de herinrichting van de kruising van de Pleijroute met de Westervoortsedijk. Daar komt een extra strook voor afslaand verkeer en de situatie voor fietsers wordt ingrijpend veranderd.

De werkzaamheden, die duren tot en met 20 december zullen leiden tot enige overlast voor weggebruikers, met name op de Westervoortsedijk.



Zo wordt het eerste weekend van november (vrijdag 4 tot en met maandag 7 november) de Westervoortsedijk stad uit afgesloten. In het weekend van 18 tot en met 21 november is dat het geval met de andere rijrichting.

Na de eerste weekendafsluiting kan verkeer op de Pleijroute (N325), komend uit de richting van het Velperbroekcircuit, tussen 22.00 en 6.00 uur niet rechtsaf de Westervoortsedijk op.



Verkeer moet dan de Sacharovbrug over, om te keren bij de afslag Huissen. Die situatie duurt van maandag 7 tot en met dinsdag 18 november, verwacht de provincie Gelderland, wegbeheerder van de Pleijroute.

Sluiproute voor fietsers naar Westervoort verdwijnt

De werkzaamheden die worden uitgevoerd, zijn bedoeld om de doorstroming te bevorderen op de Pleijroute, een van de drukste Gelderse wegen. Die wordt nu bijvoorbeeld bemoeilijkt door verkeer dat rechtsaf wil, de Westervoortsedijk op.



Dat willen zoveel weggebruikers, dat zij op gezette tijden de rijstroken voor rechtdoor blokkeren. Daarom wordt de capaciteit verhoogd.

Nieuw fietspad

Voor fietsers wordt het onmogelijk gemaakt om de Pleijroute over te steken om vervolgens via een oude busbaan de Zevenaarseweg over de IJsselbrug te nemen. Ter compensatie van het wegvallen van die sluiproute wordt er een nieuw fietspad aangelegd dwars door de waterpartij tussen Westervoortsedijk, Zevenaarseweg en Pleijroute.