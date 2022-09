De Visbroertjes, wereldberoemd in Arnhem en omstreken, stoppen ermee. Luuk de Haan, een van de twee broers, vertrekt naar New York. De zaak aan de Arnhemse Steenstraat staat inmiddels in de verkoop.

Luuk de Haan begon jaren geleden samen met broer Wiebe een cateringbedrijf en maakte daarmee furore op feesten en partijen. Ze betrokken vijf jaar geleden een smal pand aan de Arnhemse Steenstraat, waarin ze behalve een viszaak een wijnbar startten. Dat bleek een doorslaand succes: de twee broers, steevast gekleed in outfits die zo uit de Netflix-serie Peaky Blinders afkomstig lijken, trokken publiek van heinde en verre. Op die manier kwamen ze ook op de radar van Sea Tales, een mondiale visserij die samenwerkt met kleine, duurzame vissersbedrijven. Luuk de Haan gaat namens Sea Tales proberen om de Amerikaanse markt te veroveren, vertelt hij. ,,Dus ik verkas binnenkort naar New York. Ik heb geen vrouw en kinderen, dus ben vrij om te gaan en staan waar ik wil. Het Amerikaanse avontuur lonkt." Dat betekent wel een noodgedwongen afscheid van Arnhem, vervolgt hij. ,,Natuurlijk gaat me dat niet in de koude kleren zitten. De hele dag door haring snijden, dat zal ik zeker niet missen. Maar al die vaste klanten om mee te ouwehoeren, die lange avonden met veel wijn aan de bar; dat is een ander verhaal." De zaak staat inmiddels in de verkoop, besluit hij. Dat betekent niet dat de eerste de beste geïnteresseerde zomaar een doorstart mag maken. ,,Want misschien zit ik dan binnenkort wel een paar duizend kilometer verderop, ik bekommer me nog steeds om mijn vaste klanten. En ik wil niet dat zij zo opgezadeld zitten met iemand die de vis van een dag ervoor uitserveert. De nieuwe koper moet wel echt passie voor vis hebben."