De Arnhem Ambassadeurs hebben 10.000 euro toegezegd voor het herstel van het historische bijgebouw bij de Eusebiuskerk van architect Joseph Cuypers. Daarmee is een tiende deel binnen van de in totaal 100.000 euro die nodig is om het gebouw te herstellen en toegankelijk te maken voor het brede publiek.

"Wij hopen met onze gift ook andere bedrijven of geldschieters te motiveren om bij te dragen aan het realiseren van de restauratie", zegt voorzitter Bert de Jong van de Arnhem Ambassadeurs. Het binnenwerk van het aanbouwsel uit het begin van de vorige eeuw zat tot voor kort verscholen achter een toiletgroep. Directeur Meike Verhagen van de Eusebiuskerk zet thans in op zorgvuldig herstel van wat ze omschrijft als 'een historisch pareltje'. Hoop op meer giften van anderen De provincie Gelderland heeft al 116.000 euro toegezegd, maar er is nog 100.000 euro extra nodig voor het herstel. Pierre Cuypers, de kleinzoon van architect Joseph Cuypers: "We hebben dankzij de Arnhem Ambassadeurs nu een eerste substantiële donatie binnen. Ik hoop van harte dat er nog velen andere giften zullen volgen." De 10.000 euro is de laatste gift van de Arnhem Ambassadeurs. De stichting heft zichzelf dit jaar op. Dit vanwege de oprichting van een opvolger, de stichting Citymarketing Arnhem. De oude stichting werd in 2006 in het leven geroepen tijdens een bijeenkomst in de toren van de Eusebiuskerk. De ambassadeurs omschreven zichzelf als 'een groep van professionals, ondernemers en creatievelingen die trots zijn op hun stad'. Tal van organisaties en evenementen hebben steun van de ambassadeurs ontvangen, zoals het Sprookjesfestival, Bridge to Liberation, de Arnhemse Uitnacht, Arnhem Innovate, World Street Painting, Ruimtekoers en het World Championship Inline Skating.