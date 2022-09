Tegelijk met de start van het WK volleybal voor vrouwen, waarvoor vele duizenden bezoekers worden verwacht in stadion GelreDome, gaat komend weekeinde de snelweg A50 tussen Apeldoorn en Arnhem weer dicht. Verkeer moet rekening houden met zeker een half uur extra reistijd.

Het stuk snelweg in de richting van Arnhem, tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg, wordt vanavond om 20.00 uur afgesloten. De weg gaat maandagochtend om 5.00 uur weer open. Reden is de broodnodige vervanging van het asfalt, waar bijvoorbeeld gaten in zitten. Het blijft gewoon mogelijk over de A50 van Arnhem naar Apeldoorn te rijden.

In de weekenden die volgen, gaat de A50 richting Arnhem nog twee keer dicht. Het gaat om de periodes van 30 september tot en met 3 oktober én 7 oktober tot en met 10 oktober. Ook dan begint de afsluiting telkens op vrijdagavond om 20.00 uur en eindigt die op maandagmorgen om 5.00 uur.

Omleidingsroute

Bezoekers van het WK volleybal in GelreDome die vanuit het noorden komen, en natuurlijk ook ander verkeer, wordt vanaf knooppunt Beekbergen omgeleid via de A1, A30 en A12. Deze route staat met borden aangegeven.

Het werk dat nu nog aan de A50 wordt gedaan, vormt het slotstuk van een grote opknapbeurt voor de snelweg op de Veluwe. De A50 in de richting van Apeldoorn is afgelopen zomer al onderhanden genomen. Daarvoor werd de snelweg naar Arnhem ook al diverse weekenden afgesloten voor de vervanging van een eerste deel van het asfalt.