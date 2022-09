Een automobilist is vanmiddag met zijn voertuig tegen een boom gebotst op de Oranjeweg in Rheden. De bestuurder en bijrijder zijn door het ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis, de auto is total loss.

De hulpdiensten werden omstreeks 16.45 uur opgeroepen. De automobilist verloor kennelijk de macht over het stuur waarna hij op een boom langs de weg botste.



Over de precieze aard van de verwondingen van de inzittenden is niets bekend. Het verkeer had hinder van het incident omdat er tijdelijk één weghelft was afgesloten. De auto is opgehaald door een bergingsbedrijf.