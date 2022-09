Acht pizzabezorgers van pizzaketen New York Pizza stormden afgelopen dinsdagochtend de Arnhemse middelbare school Het Rhedens binnen en deelden bij wijze van ludieke actie pizza's uit aan leerlingen. De directie was not amused en stuurde de bezorgers weg: "Er is geen enkel overleg met ons gevoerd."

Met de actie zouden de bezorgers op ludieke wijze nieuw personeel willen werven. De Arnhemse vestiging van de pizzaketen en het hoofdkantoor waren woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Clemy Oomens, directrice van het Rhedens, vertelt hoe de pizzakoeriers de vestiging van Het Rhedens in Rozendaal binnendrongen en linea recta naar de aula renden. "Daar gooiden ze pizza's en flyers op tafels bij leerlingen. Niemand was ergens van op de hoogte, ook hadden ze zich niet gemeld bij de conciërge of receptie. We werden dus nogal overvallen door het hele tafereel." Oomens besloot daarop zelf naar de aula te komen. "Ik heb de bezorgers verteld dat ze niet zomaar een school kunnen binnenstormen. Zo werkt dat niet. Als ze met ons vooraf overleg hadden gevoerd, was het een ander verhaal geweest. Want wij zijn echt de beroerdste niet." Een optie was bijvoorbeeld geweest dat dat pizzakoeriers in de middagpauze zouden komen, vervolgt ze. "Want nog los van het feit dat we niet op de hoogte waren van de actie, hechte wij waarde aan een gezonde voeding voor onze leerlingen. Daar past een pizza op de dinsdagmorgen niet bij." Volgens de directrice toonden de bezorgers begrip en dropen ze weer snel af. "Voor veel consternatie onder de leerlingen heeft het verder niet gezorgd. Zij snappen ook wel dat zoiets niet zomaar kan."