Het Mega Piraten Festijn keert na drie jaar terug in het GelreDome. Zaterdag 17 december staan onder meer Gerard Joling, Frans Bauer, Tino Martin, Jannes en Jan Smit op de planken in Arnhem. Een klein wonder, zegt organisator Eddie Mensink: "Want de afgelopen jaren zagen we het somber in."

Als gevolg van de coronapandemie kon het evenement de afgelopen twee jaar geen doorgang vinden. "We zijn ontzettend blij dat het weer kan. We dachten, het wordt nooit meer zoals vroeger. Maar we hebben dit jaar al drie Mega Piraten Festijnen zonder wat voor beperkingen dan ook kunnen organiseren in Borger, Oldebroek en Noordbroek. Dat waren grandioze feesten."

De editie in het GelreDome is nog een maatje groter en moet de klapper van het jaar worden, vervolgt Mensink. Behalve een heel keur aan Nederlandstalige artiesten staat in Arnhem ook happy hardcore-legende DJ Paul Elstak op het affiche. Mensink: "Dat past ook in ons programma. Natuurlijk is Nederlandstalige piratenmuziek de basis, maar tegenwoordig maken we ook uitstapjes naar boerenrock, pop en dance."

Mensink constateert tenslotte dat een nieuwe generatie de weg naar de Mega Piraten Festijnen heeft gevonden. "Jongens en meiden van een jaar of 15 tot 18, die nu eindelijk ook mogen. Ze hebben van hun ouders of van oudere vrienden en vriendinnen over het Mega Piraten Festijn gehoord, maar door alle coronabeperkingen er nog nooit eentje zelf meegemaakt. Hun enthousiasme is enorm."

De kaartverkoop is inmiddels begonnen, tickets kosten 26,50 euro en zijn verkrijgbaar via megapiratenfestijn.nl.